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Borsa rekorlara devam ediyor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 18:32 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 18:32

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,28 değer kazanarak günü 1.370,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.371,00 puanla da rekor seviyeyi gördü.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,34 puan artarken, toplam  işlem hacmi 30,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
 
Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 1,25 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,08 ile metal, ana  sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 1,45 ile orman, kağıt, basım oldu.
 
BIST 100 endeksi, günü 1.370,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en  yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.371,00 puanla da rekor seviyeyi gördü.
 
BIST Sınai endeksi de rekor seviyeyi gördü.
 
Analistler, Brexit belirsizliği ile Avrupa borsalarındaki düşüşler ve  döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin gün içinde pay piyasalarında alımları  sınırlamasına karşın, döviz kurlarındaki  gerileme sonrasında BIST 100 endeksinin  tekrar yükselişe geçtiğini aktardı.
 
Haftaya yurt içinde sanayi üretimi, Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankasının (TCMB) açıklayacağı "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" metni, TCMB  Beklenti Anketi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez  Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Çin'de sanayi üretimi,  dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak  üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan  BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin direnç, 1.320 puanın destek konumunda  olduğunu bildirdi.
 
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,  arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde 2019'un aynı dönemine göre yüzde  9,6 artmasını bekliyor. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim  endeksinin de yıllık bazda yüzde 8 artacağı tahmin ediliyor.
 

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Borsa İstanbul BIST 100 endeks
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