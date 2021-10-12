Borsa nasıl oynanır? Borsadan para kazanma yöntemleri nelerdir?

Milyonlarca acemi her yıl borsada şansını deniyor. Ancak tam potansiyellerine asla ulaşamadan kayıplar yaşıyor. Başarısız olanların çoğunun ortak bir yanı var, olasılıkları kendi lehlerine çevirmek için gereken temel becerilerde ustalaşmamış olmamalarıdır. Önemli noktaları öğrenmek için yeterli zaman ayrıldığında kişinin başarı şansı da artıyor.

Borsa Nasıl Oynanır?

Dünya piyasaları spekülatif sermayeyi güveler gibi ateşe çeker. Çoğu insan fiyatların neden yükseldiğini veya düştüğünü anlamadan menkul kıymetlere para atar. Sıcak tüyolar peşinde koşuyorlar, ikili bahisler yapıyorlar ve anlamsız alım-satım kararları veriyorlar. Ancak borsa oynamanın temeli piyasalarda beceri ve yetkiyle nasıl ticaret yapılacağını öğrenmektir.

Bir Ticaret Hesabı Açın

İyi bir çevrimiçi borsa komisyoncusu bulun ve bir borsa aracılık hesabı açın. Halihazırda kişisel bir hesabınız olsa bile, profesyonel bir ticaret hesabını ayrı tutmak kötü bir fikir değildir. Hesap arayüzüne aşina olun ve müşterilere özel olarak sunulan ücretsiz ticaret araçlarından ve araştırmadan yararlanın.

Okumaktan Kaçınmayın

Mali makaleler, borsa kitapları, web sitesi eğitimlerine zaman ayırın. Ticaret oyununun tek bir yönüne çok dar odaklanmamak önemlidir. Bunun yerine, şu anda özellikle alakalı olduğunu düşünmediğiniz fikirler ve kavramlar da dahil olmak üzere her şeyi piyasa açısından inceleyin.

Analiz Etmeyi Öğrenin

Teknik analizin temellerini inceleyin ve tüm zaman dilimlerinde binlerce fiyat grafiğine bakın. Büyüme eğrilerini ve gelir akışlarını takip ettiği için temel analizin kâr için daha iyi bir yol sunduğunu düşünebilirsiniz, ancak tüccarlar, temel temellerden keskin bir şekilde ayrılan fiyat hareketleriyle yaşar ve ölür. Şirket elektronik tablolarını okumayı bırakmayın çünkü onları görmezden gelenlere karşı bir ticaret avantajı sunarlar.

Alım Satım Yaptırın

Kağıt ticareti veya sanal ticaret, acemilerin gerçek zamanlı piyasa hareketlerini takip etmesine, teorik bir performans kaydının ana hatlarını oluşturan alım ve satım kararları almasına izin vererek mükemmel bir çözüm sunar. Genellikle, gerçek bir borsa performansının görünümüne ve hissine sahip bir borsa simülatörünün kullanımını içerir.

Borsadan Para Kazanma Yöntemleri Nelerdir?

Gerçek parayla çalışmaya başladığınızda, pozisyon ve risk yönetimini ele almanız gerekir. Her pozisyon, ulaşıldığında zamanında çıkış yapmanızı gerektiren, kâr ve zarar hedeflerini destekleyen bir tutma süresi ve teknik parametreler taşır. Şimdi, bir seferde üç ila beş pozisyon tuttuğunuzda, bazıları sizin lehinize hareket ederken, diğerleri zıt yönde hareket ederken zihinsel ve lojistik talepleri göz önünde bulundurun.

Finansal piyasalarda derin bir eğitimle ticaret yolculuğunuza başlayın ve ardından grafikleri okuyun ve fiyat hareketlerini izleyin, gözlemlerinize dayalı stratejiler oluşturun. Sonuçları analiz ederken ve sürekli ayarlamalar yaparken bu stratejileri kağıt ticareti ile test edin. Ardından, sizi ticaret yönetimi ve piyasa psikolojisi konularını ele almaya zorlayan parasal riskle yolculuğunuzun ilk ayağını tamamlayın.