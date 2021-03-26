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Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu

26 Mart 2021 Cuma - 16:35 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 17:20

Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu. Borsa İstanbul'un genel müdürlük koltuğuna, Korkmaz Enes Ergun getirildi.


Alınan bilgiye göre, Borsa İstanbul'un bugün yapılan olağan genel  kurulunda Hakan Atilla'nın istifası ile boşalan genel müdürlük görevine Korkmaz  Enes Ergun seçildi.
 
Ergun, mevcutta Borsa İstanbul'da kotasyondan sorumlu genel müdür  yardımcılığı görevini yürütüyordu.
 
Öte yandan Yönetim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın  üstlendiği Borsa İstanbul'da, Ahmed Ali Al Hammadi yönetim kurulu üyeliğine,  Işınsu Kestelli de bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçildi.
 
Borsa İstanbul'da diğer yönetim kurulu üyeleri Korkmaz Ergun, Prof.  Dr. Fahrettin Altun ve Metin Kıratlı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ise Yunus  Arıncı, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Tevfik Eraslan oldu.
 
Korkmaz Enes Ergun kimdir?
 
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi  İşletme Bölümünde 1997'de tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma  hayatına başladı.
 
Ergun, yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat  Anabilim Dalında tamamladı.
 
24 yıllık borsa ve sermaye piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun,  çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin  incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti.
 

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