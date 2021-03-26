26 Mart 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.404 0.68 EURO 9,4530 1.04
USD 8,0040 0.82 ALTIN 443,140 0.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

Borsa İstanbul resmen duyurdu! Bugün...

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 9:01 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 9:01

Borsa İstanbul resmen duyurdu. Bugün de devam edecek. 23 Mart'ta karar verilmişti ve o zamandan bu yana uygulanıyordu. Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, salı gününden bu yana uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de geçerli olduğunu duyurdu.


Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan  açıklamasında, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin,  açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem  fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.
 
Açıklamada, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son  gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde, açığa satış  işleminin en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği vurgulanarak,  "Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan  alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan  yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara  ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi  hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine  yer verildi.
 
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan  paylarda açığa satış işlemi yapılabiliyor. Borsa İstanbul, 23 Mart'ta yaptığı  açıklama ile söz konusu paylarda bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış  işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar vermiş, sonraki günlerde  de bu uygulamayı sürdürmüştü. Yapılan açıklama ile yukarı adım kuralı bugün de  geçerli olacak.

ETİKETLER

Borsa İstanbul Borsa İstanbul duyuru Borsa İstanbul kararı açığa satış Borsa İstanbul açığa satış kararı Borsa İstanbul yukarı adım
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.