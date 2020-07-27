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Borsa İstanbul endekslerden iki sıfır atıyor

AA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 9:53 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 9:53

BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan BIST pay endeksleri bugün itibarıyla 1000 puanlık değerler olarak ifade edilecek.


Borsa İstanbul'un yapılan açıklamaya göre Borsa İstanbul, 100 binler  ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor. BIST 30 ve BIST 100  endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet  endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıyor.
 
Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir  gösterge ifadesine geçilecek. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul'da 100 bin  puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri  olarak ifade edilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek  değişmeyecek.
 

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Borsa İstanbul endeks iki sıfır
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