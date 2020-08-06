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Borsa İstanbul'dan yeni düzenleme! 16'ya çıkarıldı

AA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 14:54 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 14:54

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) dolar/TL sözleşmelerinin, aynı anda işlem gören vade sayısını 16'ya çıkarma kararı aldı.


Borsa İstanbul tarafından üyelere gönderilen duyuruda, VİOP'ta  yarından itibaren, dolar/TL vadeli işlem sözleşmelerinde işlem gören vade  sayısının 16 aya çıkarılacağı kaydedildi.
 
VİOP'ta halen dolar/TL vadeli işlem sözleşmelerinin, vade döngü  aylarının şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim ve aralık olduğu, içinde bulunulan   ay, takip eden ay, sonraki ilk 3 döngü ayı ve aynı yılın aralık ayı  olmak üzere  toplam 6 vade ayında işlem gördüğü kaydedildi.
 
6 vade ayını  tamamlamak için gerektiğinde bir sonraki takvim yılının  aralık vadeli  işlem sözleşmelerinin de ayrıca işleme açıldığı anımsatılan  duyuruda, "Yapılan değerlendirme sonucunda 7 Ağustos 2020 tarihinden itibaren  dolar/TL vadeli işlem sözleşmelerinde aynı anda içinde bulunulan ay ve  takip  eden 15 ay olmak üzere toplam 16 ayın işleme açılmasına karar  verilmiştir."  ifadeleri kullanıldı.
 
Analistler, döviz kuru pozisyonlarını hedge etmek (dalgalanmalardan  korunmak) isteyen kişi ve kurumların VİOP'ta dolar/TL sözleşmelerini  kullanabildiğini, vade sayısının artmasının bu yatırımcılara esneklik  sağlayacağını kaydetti.
 
Döviz kuruna ilişkin koruma amaçlı işlemlerde planlama ve esnekliğin  önemli olduğuna işaret eden analistler, artan vade sayılarının bu alanda işlem  hacmi ve derinliği de artırabileceğini söyledi.
 
  
 

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Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Piyasası
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