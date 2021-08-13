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Borsa İstanbul'da gong "Turkcell" için çaldı

13 Ağustos 2021 Cuma - 17:22 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 18:10

Turkcell'in Borsa İstanbul'da işlem göremeye başlamasının 21. yıldönümü nedeniyle gong töreni gerçekleştirildi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, "Yeni teknolojileri ülkemize kazandırmak ve Türkiye'nin teknoloji üreten ülkeler arasındaki konumunu daha da güçlendirmek için Ar-Ge çalışmalarımız 1.300'ü aşkın mühendisimizle devam ediyor." dedi.

Öte yandan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da 2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı.


Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın katılımıyla Borsa İstanbul’da şirketin Türkiye ve ABD borsalarda işlem görmeye başlamasının 21’inci yıldönümü vesilesiyle gong töreni düzenlendi. Ardından genel müdür Murat Erkan, 2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı.
 
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, törende yaptığı konuşmada, teknolojide, dijitalleşmede,  iletişimde ülke ekonomisini desteklemeyi ve ülkeye katma değer sunmayı, her  adımda üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını anlattı.  Ülke ekonomisi için tüm güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Aksu, güçlü  bir ekonomiye sahip olmanın yolunun güçlü sermaye ve sermaye piyasalarından  geçtiğini, bu alanda da Turkcell olarak Türkiye'nin ilklerini yerine getirmeye  devam ettiklerini söyledi.  Aksu, Turkcell'in 2000'de hem Borsa İstanbul'da hem de New York  borsasında eş zamanlı kote olmuş ilk Türk şirketi olduğunu kaydederek, sözlerini  şöyle sürdürdü: "O zamandan bu yana da iki borsada birlikte işlem görmeye devam  ediyoruz. Turkcell olarak finansman kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve öncü  uygulamalarla bu araçları zenginleştirmek için hep beraber çalışıyoruz. 2010'da  finansman şirketimizde banka dışı bir finansal kurum olarak ilk varlığa dayalı  menkul kıymet ihracımızı gerçekleştirdik. Yine bir yıl sonra Süper Online  şirketimizle ilk sukuk ihracımızı gerçekleştirdik. Finansman konusu, varlığa  dayalı menkul kıymet, sukuk, eurobond ihraçlarının yanı sıra yeşil kredi,  sürdürülebilir endeksli kredi gibi sürdürülebilir finansman ürünleriyle telefon  sektöründeki yenilikçi konumumuzu sermaye piyasalarına taşımaya devam ediyoruz." 
 
 
Turkcell ikinci çeyrekte yüzde 23,5 büyüdü
 
Öte yandan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan,  2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı.Turkcell'in  ikinci çeyrekte yüzde 23,5 büyüdügünü duyuraran Erkan "İçinde bulunduğumuz bu dönemin özgün koşullarını dikkate alarak geliştirdiğimiz strateji doğrultusunda, bu yılın ikinci çeyreğinde de güçlü bir performans sergiledik"dedi.Dijital servislerin büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Erkan, ilk yarıda ortaya konulan başarılı  operasyonel ve finansal performans nedeniyle yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü  revize ettiklerini açıkladı. 
 

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