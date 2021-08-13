Borsa İstanbul'da gong "Turkcell" için çaldı

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın katılımıyla Borsa İstanbul’da şirketin Türkiye ve ABD borsalarda işlem görmeye başlamasının 21’inci yıldönümü vesilesiyle gong töreni düzenlendi. Ardından genel müdür Murat Erkan, 2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı.
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, törende yaptığı konuşmada, teknolojide, dijitalleşmede, iletişimde ülke ekonomisini desteklemeyi ve ülkeye katma değer sunmayı, her adımda üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını anlattı. Ülke ekonomisi için tüm güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Aksu, güçlü bir ekonomiye sahip olmanın yolunun güçlü sermaye ve sermaye piyasalarından geçtiğini, bu alanda da Turkcell olarak Türkiye'nin ilklerini yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi. Aksu, Turkcell'in 2000'de hem Borsa İstanbul'da hem de New York borsasında eş zamanlı kote olmuş ilk Türk şirketi olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "O zamandan bu yana da iki borsada birlikte işlem görmeye devam ediyoruz. Turkcell olarak finansman kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve öncü uygulamalarla bu araçları zenginleştirmek için hep beraber çalışıyoruz. 2010'da finansman şirketimizde banka dışı bir finansal kurum olarak ilk varlığa dayalı menkul kıymet ihracımızı gerçekleştirdik. Yine bir yıl sonra Süper Online şirketimizle ilk sukuk ihracımızı gerçekleştirdik. Finansman konusu, varlığa dayalı menkul kıymet, sukuk, eurobond ihraçlarının yanı sıra yeşil kredi, sürdürülebilir endeksli kredi gibi sürdürülebilir finansman ürünleriyle telefon sektöründeki yenilikçi konumumuzu sermaye piyasalarına taşımaya devam ediyoruz."
Turkcell ikinci çeyrekte yüzde 23,5 büyüdü
Öte yandan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı.Turkcell'in ikinci çeyrekte yüzde 23,5 büyüdügünü duyuraran Erkan "İçinde bulunduğumuz bu dönemin özgün koşullarını dikkate alarak geliştirdiğimiz strateji doğrultusunda, bu yılın ikinci çeyreğinde de güçlü bir performans sergiledik"dedi.Dijital servislerin büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Erkan, ilk yarıda ortaya konulan başarılı operasyonel ve finansal performans nedeniyle yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize ettiklerini açıkladı.