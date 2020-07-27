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Borsa İstanbul'da BIST TÜM Endeksi'nden rekor

AA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 18:52 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 18:52

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin tümü dahil edilerek hesaplanan BIST TÜM Endeksi, günü yüzde 0,53 artışla 1.315,05 puandan tamamlayarak kapanış rekoru gerçekleştirdi.


Gün içinde 1.323,16 puana kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek  seviyesini gören BIST TÜM Endeksi, günü yüzde 0,53 artışla 1.315,05 puandan  tamamlayarak ayrıca kapanış rekoru gerçekleştirdi.
 
BIST 100 endeksi, başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından  hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve  Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri  esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün  devreye alındı.
 
Analistler, endeksten sıfır atılmasının teoride bir anlam ifade  etmediğini, sadece hesaplanan endekslerin 100'e bölünerek yayımlanacağını  aktararak, psikolojik etkisinin ise pozitif anlamda destekleyici olmasının  beklendiğini kaydetti.
 
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazancıyla günü  1.195,67 puandan tamamladı.
 

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