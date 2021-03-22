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Borsa ikinci kez devre kesti! Devre kesici nedir? Borsada devre kesici uygulaması ne?

22 Mart 2021 Pazartesi - 11:14 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 11:16

Borsa İstanbul AŞ, pay piyasalarında saat 10.38 itibarıyla işlemlerin geçici olarak yeniden durdurulduğunu bildirdi. Borsa İstanbul'da saat 11.08.20'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecek. Peki, Devre kesici nedir? Borsada devre kesici uygulaması ne? İşte detaylar.


Borsa İstanbul AŞ, pay piyasalarında saat 10.38  itibarıyla işlemlerin geçici olarak yeniden durdurulduğunu bildirdi. 
 
Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye  girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP)  yayımlandı.
 
Açıklamada, saat 10.38 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici  Sistemi'nin ikinci kez devreye girdiği belirtilerek, pay piyasasındaki tüm  sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören pay ve pay  endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo  Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.
 
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
 
"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul  yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul  sertifikalarında saat 10.58.20'de tek fiyat emir toplama, 11.03.20'de eşleştirme  yapılacak ve 11.08.20'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile  devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda  saat 10.58.20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11.08.20'dan itibaren seans  kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı  kuponu sıralarında işlemler 11.08.20'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem  ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP  Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler de saat 11.08.20'de yeniden başlayacaktır."
 
Borsa İstanbul pay piyasasındaki tüm sıralarda bu sabah açılışın  ardından işlemler geçici olarak durdurulmuş, seans saat 10.30'da kaldığı yerden  devam etmişti.
 
 
DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ) NEDİR?
 
Devre Kesici Uygulaması (Otomatik Seans Durdurma Sistemi) kısaca; Sürekli İşlem Bölümü'nde fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemlerin geçici süre durdurulması ile emir toplama aşamasına alınması durumudur.

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