Borsa haftaya 118.000 puanın üzerinde başladı

Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,66 artışla 118.294,74 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 773,24 puan ve yüzde 0,66 artarak 118.294,74 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla değer kazanan yüzde 1,98 ile madencilik oldu.

Cuma günü, dünya borsa larındaki pozitif havanın desteği ile analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 117.700 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 117.521,50 puandan tamamladı.