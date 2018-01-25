Borsa rekor üstüne rekor kırdı

BIST100 endeksi rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 14.30'da endeks tarihinde ilk kez 120 bin puanın üzerine çıktı.

BIST 100 endeksi 120.320,47 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar çıktı.

Türk lirası varlıklara artan ilgi ve özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 120.320,47 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, saat 15.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 120.000 puan seviyesinde dengelendi.

Analistler, dolar kurunun 3,75 seviyesinin altında seyretmesi ve Avrupa borsa larındaki pozitif havanın Borsa İstanbul ’da alımları desteklediğini kaydetti. BIST 100 endeksinin dünkü hızlı yükseliş eğilimini banka hisseleri öncülüğünde bugün de devam ettirdiğini ifade eden analistler, endekste yeni rekorların görülebileceğini dile getirdi. Bankacılık endeksi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 186.550 seviyesinde bulunuyor.