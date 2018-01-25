25 Ocak 2018 Perşembe
İSTANBUL 
5°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.720 -0.78 EURO 4,6690 0.65
USD 3,7390 -0.04 ALTIN 162,960 -0.20
CANLI BORSA
TÜMÜ

Borsa rekor üstüne rekor kırdı

AA |  25 Ocak 2018 Perşembe - 13:56 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 16:18

BIST100 endeksi rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 14.30'da endeks tarihinde ilk kez 120 bin puanın üzerine çıktı.


BIST 100 endeksi 120.320,47 puanla tüm zamanların en  yüksek seviyesine kadar çıktı. 
 
Türk lirası varlıklara artan ilgi ve özellikle banka pay piyasalarında  yoğunlaşan alımların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 120.320,47  puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, saat 15.30 itibarıyla önceki kapanışa göre  yüzde 0,3 değer kazancıyla 120.000 puan seviyesinde dengelendi.
 
Analistler, dolar kurunun 3,75 seviyesinin altında seyretmesi ve  Avrupa borsalarındaki pozitif havanın Borsa İstanbul’da alımları desteklediğini  kaydetti. BIST 100 endeksinin dünkü hızlı yükseliş eğilimini banka hisseleri  öncülüğünde bugün de devam ettirdiğini ifade eden analistler, endekste yeni  rekorların görülebileceğini dile getirdi. Bankacılık endeksi şu dakikalarda  önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 186.550 seviyesinde bulunuyor.
 
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararları ve ECB Başkanı  Mario Draghi'nin basın toplantısının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını  belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kaldığı  sürece yükseliş eğiliminde hareket edeceğini söyledi. Endeksin dolar bazlı  direncinin cari kurla 121.300 seviyesine denk geldiğine dikkati çeken analistler,  olası düşüşlerde ise 117.500 puanın destek olarak öne çıkacağını söyledi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.