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Borsa günün ilk yarısında geriledi

AA |  24 Eylül 2021 Cuma - 13:09 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 13:09

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kaybederek 1.388,46 puana geriledi.


Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,01 puan azalışla 1.388,46  seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
 
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,21 ve holding endeksi yüzde 0,88  değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile  turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
 
Analistler, küresel piyasalarda, Çinli emlak devi Evergrande'nin borç  ödemelerine ilişkin devam eden belirsizlikler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil  faizinin yükselmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.
 
Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve bazı Fed  üyelerinin açıklamalarında para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını  aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de yeni konut satışlarının  bulunduğunu bildirdi.
 
Analistler, döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin pay piyasalarını  baskıladığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 seviyesinin  destek, 1.420 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
 

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