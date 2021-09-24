Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,01 puan azalışla 1.388,46 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,21 ve holding endeksi yüzde 0,88 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, Çinli emlak devi Evergrande'nin borç ödemelerine ilişkin devam eden belirsizlikler ve ABD 'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve bazı Fed üyelerinin açıklamalarında para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de yeni konut satışlarının bulunduğunu bildirdi.

Analistler, döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin pay piyasalarını baskıladığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 seviyesinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.