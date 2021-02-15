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Borsa günü yükselişle tamamladı

AA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 18:51 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 18:52

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,56 değer kazanarak günü 1.562,49 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
 
Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 1,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,37 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,36 ile spor oldu.
 
BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki gerilemenin pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı bir seyir izledi.
 
Dolar kuru, 6,9461 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.
 
Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
 
Japonya'da açıklanan büyüme verisinin beklentileri aşması ve eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin İtalya'da kabinesiyle yemin ederek göreve başlamasıyla piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini ifade eden analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
 
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
 

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