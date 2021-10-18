Borsa günü yükselişle tamamladı!

Bankacılık endeksi yüzde 0,92 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile sigorta oldu.

Analistler, Çin'de açıklanan 3. çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması, yükselmeye devam eden emtia fiyatları ve enflasyonist kaygıların tekrar gündemin odağına yerleşmesiyle küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını söyledi.



Küresel bazda açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör ayrışmalarını tetikleyebileceğini belirten analistler, yarın dünyanın önde gelen merkez bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini, veri gündeminde de yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıkacağını aktardı.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.396 puanın destek, 1.420 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.