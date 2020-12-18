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Borsa'dan bir rekor daha! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

AA |  18 Aralık 2020 Cuma - 18:35 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 18:35

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kazanarak günü 1.408,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gördü.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,95 puan artarken, toplam  işlem hacmi 26,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
 
Bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 0,84 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile taş,  toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 3,71 ile orman, kağıt, basım oldu.
 
Günü 1.408,32  puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek  kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gören BIST 100  endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,74 değer kazanarak rallisini üst üste 7.  haftaya taşıdı.
 
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka  sayıları ve ekonomik etkilerine yönelik belirsizliklerin küresel piyasalarda  karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu belirterek, BIST 100 endeksinin  pozitif ayrıştığına dikkati çekti.
 
Kovid-19 aşısı ve ekonomiyi destekleme paketlerine ilişkin haberlerin  piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, haftaya yurt  içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK)  toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta  olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.
 
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç,  1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.
 
TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan  ekonomistler, politika faizinde artış olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin  aralık ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 150 baz puan oldu.
 
Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25’ten yüzde 15’e  yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

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Borsa İstanbul BIST 100 en yüksek kapanış
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