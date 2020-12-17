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Borsa'dan bir rekor daha! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

AA |  17 Aralık 2020 Perşembe - 18:39 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 18:39

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kazanarak günü 1.399,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
 
Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,80 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,22 ile spor oldu.
 
Gün boyu alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 1.399,36 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
 
Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası faiz kararı, Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de cari denge başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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