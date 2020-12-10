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Borsa'dan bir rekor daha! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

AA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 18:26 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 18:26

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 değer kazanarak günü 1.353,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.366,78 puanla da rekor seviyeyi gördü.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,04 puan artarken, toplam  işlem hacmi 34,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
 
Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 0,71 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile spor, en  çok kaybettiren ise yüzde 0,84 ile iletişim oldu.
 
1.353,36 puanla tam zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren  BIST 100 endeksi, 1.366,78 puanla da rekor seviyeyi gördü.
 
Analistler, sanayi hisselerindeki pozitif seyre banka hisselerinin de  katılması ile BIST 100 endeksinin, rekor seviyeye yükseldiğini, dolar bazında ise  halen zirvesinin çok gerisinde ve emsallerine göre ucuz olduğunu söyledi.
 
Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici  Fiyat Endeksi (ÜFE)  ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini  belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç  konumunda olduğunu 1.360 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda da  1.390 puanın öne çıktığını, 1.320 puanın ise destek konumuna gelebileceğini  kaydetti.
 
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,  cari işlemler hesabının ekimde 200 milyon dolar açık vermesini bekliyor.  Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin  ortalaması ise 34,5 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan  ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 32,2 milyar dolar ile 36  milyar dolar arasında yer aldı.

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