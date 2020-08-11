Borsa (BİST) ne zaman açılıyor? BİST (Borsa İstanbul) işlem saatleri ve seans bilgileri...

Borsa (BİST) ne zaman açılıyor sorusu piyasaları yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Sarraf, tüccar ve Borsa ile ilgilenen pek çok kişi Borsa İstanbul (BİST) ne zaman açılıyor? sorusunu merak ediyor. İşte BİST (Borsa İstanbul) işlem saatleri ve seans bilgileri...
I. Sürekli İşlem Gören Hisse (Paylar)
09:40 - 09:55 Gün başı Açılış Seansı için Emir Toplama
09:55 - 10:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme
10:00 - 13:00 Sürekli İşlem
13:00 - 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)
?13:55 - 14:00 ?Eşleştirme/Fiyat Belirleme
?14:00 - 18:00 ?Sürekli İşlem
?18:01 - 18:05 ?Kapanış Seansı
?18:05 - 18:08 ?Eşleştirme/Fiyat Belirleme
?18:08 - 18:10 ?Kapanış Fiyatlı İşlemler