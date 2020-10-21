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Borsa, 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi

AA |  21 Ekim 2020 Çarşamba - 18:34 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 18:34

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 1.211,51 puandan tamamlayarak 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,10 puan artarken, toplam  işlem hacmi 21,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
 
Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi yüzde  0,84 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,98  ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2,54 ile KOBİ Sanayi oldu.
 
Dün 1.210,41 puanla 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST  100 endeksi, bugün bu rekoru 1.211,51 puana taşıdı ve  6 Şubat'tan bu yana en  yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
 
Analistler, ABD'de teşvik paketi belirsizliğinin sürmesine karşın  görüşmelerin devam edecek olmasının risk iştahını artırdığını belirterek, yeni  tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin hareketlenen haber akışının da olumlu  havayı desteklediğini söyledi.
 
Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para  Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise  Avro Bölgesinde tüketici güveni, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak  üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST  100 endeksinde 1.225 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda  1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.200 puanın ise destek  konumunda bulunduğunu kaydetti.
 
AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu  toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin  artırılacağını tahmin etti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100  baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika  faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila  yüzde 15 arasında yer aldı.
 
24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi  200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

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Borsa İstanbul BIST 100 puan
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