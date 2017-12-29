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Borsa 2017 yılına rekorla veda etti!

29 Aralık 2017 Cuma - 18:17 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 18:17

Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi 2017 yılının son işlem gününü rekorla kapattı.


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2017 yılının son işlem gününü (%0,74) 852,56 puan artışla 115.333,01 puan ile rekor seviyeden kapattı. 

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