Börekçiden aldığı bıçakla dehşet saçtı!

Şişli'de iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde çıkan kavgada bir kişi, börekçi dükkanından aldığı bıçakla yabancı uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 06:00 sıralarında Gülbalar Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde bulunan Serçe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre biri Türk, 3'ü yabancı uyruklu kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın ardından Galata Deresi Caddesi'nde bulunan börekçi dükkanına giren yabancı uyruklu bir kişi, tezgahta bulunan bıçağı alarak dışarı çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ

Bıçağı alarak dükkandan çıkan saldırgan, Serçe Sokak'a doğru koştu. Ardından da, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişiyi defalarca bıçakladı. Yaralanan yabancı uyruklu kişi yere düştükten sonra ise saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ