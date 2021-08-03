Borcu olmayana indirim! Yeni dönem başlıyor, 25 Ekim'e kadar ödeme yapanlar yararlanacak

BORCU BULUNAN İŞVEREN 5510 KODUNU SEÇEMEYECEK

Beş puanlık prim indiriminden yararlanabilmek için muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 5510 kanun türünü seçmek suretiyle yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi gerekiyor. Beyanname doldurulurken işverenin Türkiye genelindeki işyerlerinde borcunun bulunup bulunmadığı sistem tarafından sorgulanacak. İşveren, işyerlerinden birinde 15 lira ve üzerinde borç bulunması halinde hiçbir işyeri için 5510 kodunu seçemeyeceğinden prim indiriminden yararlanamayacak.

BORCU OLANLARA 25 EKİM’E KADAR SÜRE

SGK’ya borcu bulunan işverenler borçlarını ödedikleri veya yapılandırdıkları, yapılandırma taksitlerini de düzenli ödedikleri takdirde 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilecekler.

Eylül ayında çalıştırılan işçilere ilişkin beyannameler 26 Ekim 2021 tarihine kadar verilecek. İşyerlerinden herhangi birinde borcu bulunan işverenler, bu borçlarını 26 Ekim’den önce öderlerse tüm işyerleri için prim indiriminden yararlanmaya devam edebilecekler. Aksi takdirde 5 puanlık prim indirimi uygulanan işyerlerinde indirime son verilecek. İşverenler bu işletmelerde çalışan işçiler için 5 puan daha fazla prim ödeyecekler.

5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Beş puanlık prim indirimi işçinin brüt ücretine, başka bir ifadeyle prime esas kazancının tamamına uygulanıyor. Prime esas kazanç brüt asgari ücret (3.577,50 TL) ile bunun 7.5 katı (26.831,25 TL) arasında değişiyor. Buna göre, 5 puanlık prim indirimi işçi başına aylık 178,87 TL ile 1.341,56 TL arasında değişebiliyor.

BORÇ SORGULAMASI NASIL YAPILACAK?

Sorgulama gerçek kişi işverenlerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişi işverenlerde ise vergi kimlik numarası ile yapılacak. İşverenin kendi adına tescil edilmiş işyerleri ve alt işverenlikleri haricinde ortak, üst düzey yönetici ve işveren vekili olarak işlem gördüğü işyerlerinin borçlu olması prim indiriminden yararlanmasını engellemeyecek. Aynı şekilde, işverenin gerçek kişi olması halinde kendi sigortalılığından kaynaklanan 4/b kapsamındaki prim borçları da sorgulama konusu yapılmayacak.

Alt işverenlik incelemesi ise iki türlü olacak. Hem işverenin alt işveren olarak üstlendiği işlerde, hem de iş verdiği alt işverenlere ait işyerlerinde borcun bulunmaması gerekiyor.

İLAVE 6 PUAN PRİM İNDİRİMİNDEN DE YARARLANAMAYACAKLAR