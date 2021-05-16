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Borcu olanları ilgilendiriyor! 'Yıl sonuna kadar faizsiz...'

AA |  16 Mayıs 2021 Pazar - 14:48 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 14:48

Pandemi sürecinde ekonomik olarak zorlanan ve borcu olan vatandaşlar için yıl sonuna kadar faizsiz erteleme talebi geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafa karşılıksız hibe desteği verilmesi ve tüm borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz ertelenmesi gerektiğini bildirdi.


Bendevi Palandöken, İçişleri Bakanlığının genelgeyle duyurduğu kademeli  normalleşme sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, salgınla ilgili faturanın  "yine esnaf ve sanatkara çıkarıldığını" savundu.
 
Esnafın kapanmaya değil açılmaya ihtiyacı olduğunu ve insanların  işlerinin başına geçmesi gerektiğini belirten Palandöken, "14-15 aydır  uygulanmakta olan tam ve kontrollü kapanmalarda fatura esnafımıza çıkarıldı.  Verilen destekler yetersiz kaldı. Borçlar hep faizli ertelendi. Esnafın yarasına  merhem olacak karşılıksız hibe desteği verilmeli ve tüm borçları faizsiz yıl  sonuna kadar ertelenmeli. Bu yükü esnafımız artık kaldıracak durumda değil."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Ulaştırma sektörüne yönelik kısıtlamalara da değinen Palandöken,  şunları kaydetti:
 
"Hava yoluna hiçbir kısıtlama getirilmezken şehir içi ve şehirler  arası toplu ulaştırma araçlarına yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma kısıtlaması  getirilmesi esnafımızın artık taşıyacağı bir yük değildir. Bu kesimde hizmet  veren esnafımıza KDV ve ÖTV'den arındırılmış ticari akaryakıt verilmeli ve özel  olarak desteklenmelidir."
 
  
 

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