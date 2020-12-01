Borcu olanları ilgilendiriyor! Ve başladı, artık...

Borcu olan milyonlara müjde! Çeşitli kurumlara borcu olan vatandaşlar uzun süre borç yapılandırması ile ilgili adım atılmasını bekledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yeniden yapılandırma düzenlemesi toplumun geniş bir kesimi için hayati önem taşıyor. Vatandaşlar, hangi borçlar yapılandırılacak? Kimler borç yapılandırmasından yararlanacak? Yapılandırma başvuruları nereye yapılacak? diye araştırma yapıyor. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Başvurular, Gelir İdaresi'nin internet sitesi ve e-devletten yapılabilecek. Vergi dairesine şahsen veya postayla başvuru da yapılabilecek. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak. Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak. Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, borç yapılandırması ile ilgili olarak vatandaşları son güne kadar beklememeleri konusunda uyararak, "Teknoloji sayesinde bugün oturduğunuz yerden de başvuru yapmanız mümkün ancak son günlerde oluşan yığılmalar sistemi zora sokuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, borç yapılandırması ile ilgili olarak vatandaşları son güne kadar beklememeleri konusunda uyararak, "Teknoloji sayesinde bugün oturduğunuz yerden de başvuru yapmanız mümkün ancak son günlerde oluşan yığılmalar sistemi zora sokuyor." ifadelerini kullandı.

TÜSİAV'dan yapılan açıklamaya göre, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren borç yapılandırması 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020'ye kadar ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekiyor.

Gelir, kurumlar KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak , çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB -TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri kapsam dahilinde yer alıyor. Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını iki ay içinde ödemezlerse veya yapılandırmazlarsa prim borçları silinecek ancak sigorta lılıkları durdurularak borçlu oldukları dönem sigortalılıkları silinecek.

"Nasılsa süre var, başvururum demeyin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, borçlu olan ve yapılandırmadan faydalanmak isteyen kişilerin atması gereken adımlarla ile ilgili bilgiler verdi. Daha önceki yapılandırmalarda son gün vergi daireleri önünde oluşan uzun kuyruklara şahit olunduğunun altını çizen Kumdakcı, şunları aktardı:

"Teknoloji sayesinde bugün oturduğunuz yerden de başvuru yapmanız mümkün ancak son günlerde oluşan yığılmalar sistemi zora sokuyor. Bu nedenle mükelleflerin vakit kaybetmeden başvurularını yapması doğru bir adım olur. Vergi borçluları interaktif Vergi Dairesi ya da e-devlet 'e giriş yapıp "Yapılandırma İşlemleri" kısmından borçlarının tamamını yapılandırabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvurabiliyorlar.