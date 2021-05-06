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Borcu olanları ilgilendiren flaş gelişme! Resmen değişti, artık...

06 Mayıs 2021 Perşembe - 21:48 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 21:48

Borcu olan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Vatandaşların borçların ertelenmesi talebi ile ilgili flaş gelişme. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kovid-19 sürecinde 206 milyar liralık Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcunun ertelendiğini duyurdu.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, koronavirüs salgını sürecinde firmalara verilen kredi miktarı ve ödemeleri hakkında açıklamada bulundu.
 
"315 MİLYAR LİRALIK KREDİ VERİLDİ"
 
"Koronavirüs sürecinde bugüne kadar kredi programları kapsamında firmalara 315 milyar liralık kredi verildi." diyen Bakan Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"TARIM KREDİ, ESNAF KREDİ İLE VERGİ VE PRİM BORCU ERTELENDİ"
 
"Koronavirüs sürecinde 206 milyar liralık Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ertelendi. Bu tutar yıl sonunda 219 milyar lira olacak"

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