TBMM Genel Kurulunda; ekonomik değişiklikler içeren yasa teklifi kabul edildi. Teklifle, çiftçinin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan, ödemesi geçen ve takibe düşen kredileri yeniden yapılandırılıyor. Teklif kapsamında yaklaşık 21 bin çiftçinin borcu yeniden yapılandırılacak. Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarılıyor. CHP'nin çekimser kaldığı teklif, AK Parti ve MHP'lilerin oyları ile kabul edildi.
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- Borcu olanları ilgilendiren flaş gelişme! Artık 12 ay olacak
Borcu olanları ilgilendiren flaş gelişme! Artık 12 ay olacak
15 Nisan 2021 Perşembe - 19:49 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 19:49