Borcu olanları ilgilendiren flaş adım! Harekete geçildi

Borcu olan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Vatandaşların borçların ertelenmesi talebi ile ilgili önemli bir adım atıldı. Faizsiz olarak borçların ertelenmesi, ÖTV ve KDV indirimleri gündemde. Pandemi süreci en çok esnafı etkiledi. Tam kapanma ile birlikte esnafın ekonomik sıkıntısı artacak. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 12 maddelik yeni talep listesini Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a sundu. Bakan Muş, listedeki borçların faizsiz ertelenmesi konusunu Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı ile görüşecek. Bakan Muş, ticari araçların kullandığı akaryakıtta ÖTV ve KDV'nin indirilmesi konusunu da Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile görüşeceğini kaydetti.

Hükümet, artan vaka ve vefatlar nedeniyle tam kapanma kararı alırken esnafı korumaya yönelik destekler devrede olmaya devam ediyor. Kira, gelir ve ciro kaybı desteğinin yanı sıra Mayıs ayında çalışanlara prim, ücretsiz izne ayrılan sigortalılara destek sürecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu süreçte esnafın ciddi sıkıntılar yaşadığını bildiklerini belirterek, "Kamu mali politikası el verdiği sürece gerekli desteği vermeye devam edecek" dedi. Bakan Elvan, pandemi döneminde esnaf destek paketi işletme kredisi kapsamında 763 bin esnafa 18.9 milyar lira, paraf esnaf kart için de 12.8 milyar lira olmak üzere 31.7 milyar lira kredi desteği sağlandığını söyledi.