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Borcu olanlara müjde! Ziraat Bankası duyurdu, faiz alınmayacak, son tarih...

24 Mart 2021 Çarşamba - 0:16 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 0:16

Borcu olan binlerce kişiye iyi haber geldi. Ziraat Bankası salgın döneminde tüm müşterileri için uygun koşullarla uygulamaya aldığı kredi paketlerine ilave olarak, 31 Aralık 2020 ve öncesinde yasal takibe intikal eden kurumsal, tarımsal ve bireysel kredilere ilişkin müşterilerine sağladığı ödeme kolaylığı ilgi gördü. Mart ayı başında yürürlüğe giren uygulama, müşteriler tarafından memnuniyetle karşılanarak, olumlu geri dönüşler aldı. Borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmiyor. Son tarih 30 Haziran...


Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme, Tasfiye ve Hukuk  Grup Başkanı Recep Türk, takipte borcu bulunan müşterilere sağladıkları ödeme  kolaylığının ilgi gördüğünü belirterek, "Uygulamanın yürürlüğe girdiği  günden bugüne kadar geçen çok kısa sürede 15 binin üzerinde hesap sahibi  müşterimiz uygulamadan faydalandı." ifadelerini kullandı. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka salgın döneminde  tüm müşterileri için uygun koşullarla uygulamaya aldığı kredi paketlerine ilave  olarak, 31 Aralık 2020 ve öncesinde yasal takibe intikal eden kurumsal, tarımsal  ve bireysel kredilere ilişkin müşterilerine sağladığı ödeme kolaylığı ilgi gördü.  Mart ayı başında yürürlüğe giren uygulama, müşteriler tarafından memnuniyetle  karşılanarak, olumlu geri dönüşler aldı.
 
 Son gün 30 Haziran
 
Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL'yi geçmemek üzere  bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi,  belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek  seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabilecekler.ygulamadan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe  intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında  herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek. Ziraat Bankası'nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes  aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama,  30 Haziran 2021'e kadar devam  edecek.
 
 Uygulamadan faydalananların sayısı 15 bini geçti
 
 Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Ziraat Bankası Kredi Risk  İzleme, Tasfiye ve Hukuk Grup Başkanı Recep Türk, "Uygulamanın yürürlüğe girdiği  günden bugüne kadar geçen çok kısa sürede 15 binin üzerinde hesap sahibi  müşterimiz uygulamadan faydalanmış olup, talepler her geçen gün artarak devam  etmektedir. Talepte bulunan müşterilerimizin yüzde 90'ı bireysel, yüzde 10'u ise  tarımsal ve kurumsal segmentte yer alıyorlar." ifadelerini kullandı.Ziraat Bankası'nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da  müşterilerinin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizen Türk, tüm müşterileri  ödeme kolaylıklarından faydalanmak üzere şubelere beklediklerini kaydetti.  31 Aralık 2020 itibarıyla takibe intikal etmiş olan banka kaynaklı  krediler için temerrüt faizli toplam borcu 1 milyon TL'yi aşmamak kaydıyla  müşteri segmenti ve anapara üst sınırı şöyle: Müşteri Segmenti   Kampanyadan Yararlanabilecek TOA Anapara Üst Sınırı  
 Kurumsal 500.000 TL ve daha az  
 Tarımsal 500.000 TL ve daha az 
Bireysel 100.000 TL ve daha az
 

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