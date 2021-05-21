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Borcu olanlara müjde! Meclis'e sunuldu, yeni yapılandırma fırsatı...

21 Mayıs 2021 Cuma - 16:19 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 16:36

Borcu olanlara güzel haber! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Yeni yapılandırma fırsatı geliyor. Vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Düzenleme ile esnafa sicil affı gelirken, kredi borçlarını zamanında ödemeyen olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak. Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçlar yeniden düzenleniyor.


AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
 
Teklif: Kovid-19 salgınının ülke ekonomisine etkisini azalmak amacıyla; istihdam ve üretimi korumayı amaçlıyor.
 
Vergi  borçları yeniden yapılandırılıyor. Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçlar yeniden düzenleniyor.
 
Düzenleme ile esnafa sicil affı gelirken, kredi borçlarını zamanında ödemeyen olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.
 

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