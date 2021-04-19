Borcu olanlara güzel haber! Yeni yapılandırma, 4 yılı kapsıyor…

Borcu olan yüz binlerce kişi bekliyordu iyi haber geldi. Yeni borç yapılandırması için harekete geçildi. Yaklaşık 1 milyon işletmenin kamuya olan 500 milyar TL civarında borcun yeniden yapılandırılması planlanıyor. Düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. En kısa zamanda Meclis’e gelmesi bekleniyor. Matrah ve vergi artırımı düzenlemesinin 2015-2020 yıllarını kapsayacağı belirtiliyor.

Özellikle artan borçlar, incelemeler ve icralar karşısında zor durumda kalan vatandaşın yoğun talebi karşılık buluyor. Kamuya olan 500 milyar TL civarında borcun yeniden yapılandırılması ile Gelir ve Kurumlar Vergisi'nde matrah artırımı hazırlıkları süren torba yasa kapsamına alınıyor. Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yazdı...

Pandemi etkilerinin ekonomide yarattığı daralmanın aşılması ve vergi gelirlerinin artırılmasına yönelik oluşturulan “yapılandırma” programı çerçevesinde 2021 yılı içerisinde atılacak adımların detayları belli olmaya başladı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş ’un “borç yapılandırması yapılacak” açıklamasının ardından gözler Meclis’e gelecek pakete döndü. İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ‘ne iş dünyası, vergi mükellefleri ve STK’lardan gelen yoğun talep üzerine; matrah ve vergi artırımı, kasa-ortaklar cari hesap düzeltmeleri, stok düzeltme gibi düzenlemelerin de eklenmesi kararlaştırıldı.

SON KARAR CUMHURBAŞKANIMIZDA

Kamuya olan borçların yapılandırması ile matrah ve vergi artırımı, kasa-ortaklar cari hesap düzeltmeleri, stok düzeltme gibi düzenlemeleri içeren önergelerin yer aldığı teklif, Cumhurbaşkanı’na sunuldu.AK Parti ve MHP teşkilatları ile iş dünyasından gelen yoğun talepleri değerlendiren Cumhurbaşkanımızın teklife olumlu baktığı ve kabul ederek Meclis’e göndereceği gelen bilgiler arasında.

MATRAH ARTTIRIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Matrah ve vergi artırımı hakkı verilmesi halinde bu haktan yararlanan mükelleflere çok önemli bir avantaj sağlıyor. Matrah ve vergi artırımı yapılan vergi kalemlerinde, ilgili yıllar için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılma ihtimali ortadan kalkıyor. Bir bakıma matrah artırımından yararlananlar ve belirli oranlarla yıllar bazında yapılacak hesaplamaları ödeyen mükellefler kapsam dahiline alınan yılları denetim ve olası idari yaptırımlar anlamında sigortalamış olacaklar.

2015-2020 YILLARI KAPSAMA ALINACAK

Matrah ve vergi artırımı düzenlemesinin 2015-2020 yılları için geçerli olması ve bu artırımların 2015, 2016, 2017, 2018 ,2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile KDV ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için yapılması öngörülüyor.

Bu haliyle geniş bir kesimi içine alacağı belirtilen çalışmadan 1 milyondan fazla işletmenin yararlanması bekleniyor. Gözler her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın kaleminin son imzasında. Piyasa bir nefes arası gelir mi diye beklemedeyiz…