ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Ekonomi » Borcu olanlar için flaş gelişme! Bütün hepsi siliniyor

Borcu olanlar için flaş gelişme! Bütün hepsi siliniyor

Borcu olan milyonlarca kişi için dev bir adım atıldı. 31 Mart 2021’e kadar gelir testi yaptırıp geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların bütün borçları silinecek. Primlerini devlet ödeyecek.

Borcu olanlar için flaş gelişme! Bütün hepsi siliniyor Hükümet, Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan 4 milyon vatandaş için de yeni bir sayfa açtı. Buna göre 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırıp da geliri asgari ücretin üçte birinin (bu yıl için 981 lira) altında olanların bütün borçları silinecek.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.