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Borcu olanlar için flaş gelişme! Bütün hepsi siliniyor
Borcu olan milyonlarca kişi için dev bir adım atıldı. 31 Mart 2021’e kadar gelir testi yaptırıp geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların bütün borçları silinecek. Primlerini devlet ödeyecek.
Hükümet, Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan 4 milyon vatandaş için de yeni bir sayfa açtı. Buna göre 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırıp da geliri asgari ücretin üçte birinin (bu yıl için 981 lira) altında olanların bütün borçları silinecek.