Borcu olanlar için büyük fırsat! Günlük 98 lira ödeyerek emekli olacaklar...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenleme yapıldı. Emeklilik bekleyenlere büyük fırsat. Borcu olanlar için geri sayım başladı. Son 13 gün. Borcunu ödeyen binlerce Bağkurlu hemen emekli olabilecek. Bakkal, manav, kasap, terzi, çiftçi, muhtar, doktor, avukat, mühendis... Bu düzenleme, hepsi için bulunmaz bir fırsat... Bağkur prim borçlarını ödemek istemeyen sigortalıların SGK'ya müracaat etmelerine gerek yok. Bağkur sürelerini ihya etmek isteyen kişiler günlük en düşük 98,10 TL kazanç beyan edeceklerdir.

Bağkur’luların torba kanun rehberi. Yazarımız İş ve Sosyal Güvenlik uzmanı Mert Nayır yazdı... Halk dilinde Torba Kanun olarak bilinen resmi adıyla ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ 17.11.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak ülkemizde kanunlar, halkın anlayacağı dilde yazılmadığından kafalar hep karışıyor. Kamu kurumlarından telefon ve internet üzerinden bilgi alınamadığından vatandaş sadece soru sormak için bile Halk dilinde Torba Kanun olarak bilinen resmi adıyla ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ 17.11.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak ülkemizde kanunlar, halkın anlayacağı dilde yazılmadığından kafalar hep karışıyor. Kamu kurumlarından telefon ve internet üzerinden bilgi alınamadığından vatandaş sadece soru sormak için bile SGK ve Vergi Dairelerine koşuyor. Her kafadan bir ses çıkıyor, bilen de bilmeyen de hariçten gazel okuyor. Hal böyle olunca vatandaşlara doğru bilgiyi aktarmakta bizlere düşüyor.Gelin size anlatayım bu kanunla BAĞ-KUR sigortalılarına getirilen tüm düzenlemeleri. Başvuru formlarını da yazımın sonuna koydum ki işiniz biraz daha kolaylaşsın.

Bağkur borçları kaç taksit olacak? Taksit şaşırtması!

31.10.2020 Tarihine kadar tahakkuk ettirilen Bağkur prim borçları yapılandırma kapsamına girmektedir. Borcunu yapılandırmak isteyen Bağkur sigortalıları 6-9-12-18 ay taksit imkanından faydalanabilecektir. Ancak burada belirtilen taksit süreleri 2 ayda bir ödemelidir. Yani siz 6 ay taksit imkanı seçtiyseniz bu borcu 12 ayda bitirmiş olacaksınız. Çünkü taksitlerinizi bir ay ödeyecek, bir ay ödemeyeceksiniz. İlk ödeme tarihiniz 01.03.2021 tarihi ise ikinci taksitinizi 01.05.2021 tarihi olacaktır.

Yapılandırmaya bu şekilde bakacak olursak 6 ay taksit imkanını seçen 12 ayda, 9 ay taksit imkanını seçen 18 ayda, 12 ay taksit imkanını seçen 24 ayda, 18 taksit imkanını seçen ise 36 ayda borcunu ödemiş olacak.

Borcumu ödemek istemiyorum, ne yapmalıyım?

31 Ekim 2020 Tarihine kadar tahakkuk etmiş Bağkur prim borçlarını ödemek istemeyen sigortalıların kuruma müracaat etmelerine gerek yoktur.Bu kapsamda bulunan sigortalıların borçları SGK tarafından 31.01.2021 tarihinde otomatik olarak dondurulacaktır. Ancak siz bu tarihi beklemeksizin 31.10.2020 tarihinden önceki dönemlerinizin hemen dondurulmasını istiyorsanız EK1 formunun (1.maddesini işaretleyerek) ekine de kimlik fotokopinizi ekledikten sonra imza altına alıp bağlı bulunduğunuz SGK merkezine iadeli taahhütlü posta (posta ile işlem süresi uzamaktadır) veya elden giderek teslim edebilirsiniz. Erteleme kapsamında bulunan süreler de aynı formla dondurulabilecektir. Dondurma işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden de yapılmaktadır. (e-devlet sisteminden peşin ödemek isterken taksit, taksit yapmak isterken ihya yapabilirsiniz. Yanlış müracaat yapmamak için manuel formları kullanınız)

Yapılandırması olanlar bozup dondurabilecek!

7143, 7256 ve 6183 Sayılı kanun kapsamında yapılandırması bulunan Bağkur sigortalıları EK1 formunu doldurarak yapılandırmalarını bozdurabilecek. Yapılandırma kapsamında ödememiş oldukları süreler kanun kapsamında dondurulacaktır. Ödemiş oldukları sürelerin iadesi mümkün değildir. Borcunu yapılandırma kapsamına aldırıp, donduranların sonradan tekrardan yapılandırma hakları dikkate alınmayacaktır.

İhya kapsamında ne kadar prim ödeyeceğim?

7256 Sayılı kanun kapsamında geçmiş dönemlere ilişkin dondurulan Bağkur sürelerini ihya etmek isteyen kişiler günlük en düşük 98,10 TL kazanç beyan edeceklerdir. Bu tutar asgari ücretin 1 günlük brüt tutarıdır. Bu tutarın da %34,5’ğunu kuruma ödeyeceklerdir. Bağkur sürelerini ihya etmek isteyen kişilerin ödeyecek olduğu günlük minimum rakam 33,84 TL’dir.

100 Gün ihya edecek birisi en düşükten ödemek isterse 33,84 x 100 = 3.384,00 TL ödeme yapacaktır. İhya formu EK2 formudur, bu form doldurulduktan sonra kazanç kısmına en düşükten borçlanma yapmak istiyorsanız 98,10 TL şeklinde belirtiniz.

İhya edilen süreler taksitlendirilmemektedir!

Bu süreler borcun tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde peşinen ödenmesi gerekmektedir. 3 Ay içerisinde parça parça ödeme yapılabilir, 50 bin liralık borç tahakkuk ettirildiyse 3 ay içerisinde bunu parça parça ödeyebilirsiniz. Eksik yapılan ödemelerde ödediğiniz tutar kadar gün tahakkuk ettirilir. Başvuru tarihler 01.12.2020 – 01.02.2021 tarihleri arasındadır.

Dondurulan sürelere ilişkin GSS hükümleri!

Bağkur sürelerini donduran sigortalıların, bakmakla yükümlü olunan kişiler arasında sayılan yakınlarına ilişkin geriye dönük GSS hükümleri uygulanmayacaktır. Yani 31.10.2020 tarihinden önce sizin sigortanızdan yararlanmakta olan eşinizden veya çocuklarınızdan sağlık masrafları istenmeyecek ve bu kişilere GSS primleri tahakkuk ettirilmeyecektir.

Emeklilik yolu açılacak