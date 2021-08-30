Borcu olanlar dikkat! Süre uzatıldı ve...

Borcu olanlara iyi haber. Süre bir ay daha uzatıldı. Çalışan, çalışmayan, Bağ-Kur'lu yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Temmuz ayında yeniden yapılandırılan borç tutarı kayıtlara 3.5 milyar lira olarak geçti. Bununla birlikte 2019 yılından itibaren yeniden yapılandırılan borç tutarı 70 milyar liraya dayandı. Mayıs ayında 14.3 milyar, haziran ayında ise 10.6 milyar liralık borç yapılandırılmıştı.

Borcu olanlar için yapılandırma süreci devam ediyor. Reel sektörün bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinde temmuz ayında 3.5 milyar liralık borç daha yapılandırıldı. 3.5 milyar liralık borç İstanbul ’a bulunan 3 firmaya ait. Böylece 2019 yılının ekim ayından itibaren yapılandırılan tutar da 69.8 milyar lirayı buldu.

2019’DA BAŞLAMIŞTI

Banka ve finansal kurumlara kredi borcu olan şirketler için 2018 yılında yönetmelikle yeniden yapılandırma düzenlemesi getirildi. Düzenleme yeterli olmayınca 2019 yılında yasal düzenlemeye gidildi. Geçen temmuz ayında bankalara yapılandırma imkanı veren düzenleme iki yıl daha uzatıldı. Ayrıca tanım değişikliğine gidildi. Küçük ölçekli işletmeler için uygulanan sınır 25 milyon liradan, 100 milyon liraya çıkarıldı. Küçük ölçekli kapsamının genişletilmesinden dolayı 25 milyon ve üzerinde borçlular değiştirilerek 100 milyon ve üstü borçluların büyük ölçekli kapsamına alınması öngörüldü. Tanım değişiklikleri 16 Temmuz tarihinde yapıldı.

Bankalar Birliği de temmuz ayına ilişkin yeniden yapılandırma tutarlarını duyurdu.