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Borcu olanlar dikkat, siliniyor! Başvuran fırsattan yararlanıyor ödemeler...

29 Eylül 2021 Çarşamba - 21:45 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 21:45

Borcu olanları çok yakından ilgilendiriyor. Başvuran fırsattan yararlanıyor. Borcu olan çok sayıda kişi yapılandırma imkanından yararlanarak borçlarından kurtuluyor. Faiz yükünün büyük kısmı ödenmiyor. Peşin ödemelerde indirim yapılıyor. Borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı da sağlanıyor. Başvurular için son gün. Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuru yapması gerekiyor.


Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) borçlarını  yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını, sosyal güvenlik il  müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine 30 Eylül saat 23.59'a kadar  yapabileceği bildirildi. 
 
SGK'den yapılan açıklamada, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal  güvenlik merkezlerinin, 30 Eylül'de tüm gün hizmet vereceklerine dair duyuruya  yer verildi.
 
Duyuruda, "Başvuru süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararı ile 30 Eylül  2021 tarihine uzatılan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca, kapsama giren  borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını almak üzere,  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 30.09.2021  tarihinde saat 23.59'a kadar açık olup vatandaşlarımıza hizmet verecektir."  ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada, Kuruma olan borçlarını yapılandırmak isteyen işverenlerin  e-Sigorta kanalıyla, posta yoluyla veya şahsen ilgili sosyal güvenlik il  müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıların e-Devlet  üzerinden, posta yoluyla veya şahsen herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne  veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenlerin ise e-Devlet  üzerinden, posta yoluyla veya şahsen dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il  müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunarak, borçlarını  yapılandırabileceği kaydedildi.
 
Yapılandırma kapsamındaki borçlar
 
Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda  kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak  güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor.
 
Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan  alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.
 
Hakkında vergi incelemesi bulunan mükellefler de incelemelerin  bitmesinin ardından düzenlemeden yararlanabiliyor. Beyan dışı bırakılmış vergiler  pişmanlıkla beyan edilerek taksitlendirilebilirken, 2016-2020 dönemi için matrah  ve vergi artırımı imkanı da bulunan yasa kapsamında bu artırımı yapan mükellefler  hakkında vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmıyor.
 
Kanunla getirilen bir diğer imkanla işletme kayıtları da  düzeltilebiliyor. Bu kapsamda, işletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan  emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut  olmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede  mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklara ilişkin kayıtlarda  düzeltme için başvurulabiliyor.
 
Peşin ödemelerde indirim
 
Peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım 2021 olarak  belirlendi. İkinci taksitin de 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.
 
Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya  peşin ödenebileceği süre de 1 ay uzatıldı. Buna göre vergi dairelerine başvuran  ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih  etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021 gününe kadar yapmaları  gerekiyor.
 
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ilk taksit ödemeleri ise en geç 30  Kasım'a kadar yapılacak.
 
Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi  halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından  yüzde 25 indirim yapılacak.
 
Ödemeler, kredi veya banka kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi  üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.
 
4420 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı  vergi dairelerine ve SGK'ye olan borçlara ilave olarak, Ticaret Bakanlığına bağlı  gümrük müdürlüklerine, il özel idarelerine, belediyelere, yatırım izleme ve  koordinasyon başkanlıklarına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Türkiye  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine,  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna, Türkiye Barolar Birliğine, Türk  Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine, Türk Tabipleri Birliğine, Türk Diş Hekimleri  Birliğine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Türk Veteriner Hekimleri Birliğine  olan ve 7326 sayılı Kanun kapsamında bulunan borçların da başvuru ve ilk taksit  ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştı.
 
Yetkililer, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit  ödeme sürelerinin 1 ay uzatıldığını ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin  uzatılmasına yönelik Kanun'da bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer  taksitlerin ödeme sürelerinde değişiklik olmadığını belirterek, Kanun kapsamında  borçlarını yapılandıran vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini  belirttiler.
 
Yangın ve sel felaketi nedeniyle getirilen mücbir sebep halinde  başvuru ve ödemeler
 
Yangın ve sel felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerdeki  borçluların da 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvurularını 30 Eylül günü  mesai saati bitimine kadar yapmaları gerekiyor. Ancak mücbir sebep halinde olan  bu borçlular, taksit ödemelerini, 4419 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mücbir  sebep hali bitiminden itibaren ödenmek üzere yeniden belirlenen sürelerde  yapabilecekler.
 

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