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Borcu olanlar dikkat! Hesaplara bloke konuluyor, Türkiye'de ilk kez...

AA |  20 Nisan 2021 Salı - 14:20 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 14:20

Borcu olan birçok vatandaş bilmiyor. Haciz işlemi uygulanabiliyor. Bu durumda kalan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Türkiye'de ilk kez uygulandı. Özellikle son yıllarda kripto paraya olan rağbet arttı. Kripto paralara da haciz işlemi uygulanıyor.


Kripto para, Türkiye'de ilk kez bir mahkeme tarafından menkul değer  olarak kabul edildi. İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'nin aldığı bu karar,  Türkiye'de kripto paralara yönelik ilk hukuki işlem olması nedeniyle emsal değer  taşıyacak.
 
Kripto para borsası, borçlunun hesabına bloke koydu
 
 İstanbul'da bir alacaklı 42 bin liralık (masraflarla beraber 60 bin  lira) borcuna karşılık İstanbul 14. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak, bu kişinin  Türkiye merkezli bir kripto para borsasındaki hesabına haciz işlemi uygulanmasını  talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, 5 Mart 2021'de borçlunun kripto  paralarına haciz işlemi uygulanmasına yönelik karar aldı. Söz konusu kripto para  borsası da borçlunun hesabına bloke koydu.
 
Borçlunun avukatı Kerem Bilen, İstanbul İcra Hukuk Mahkemesine  başvurarak haciz kararına itiraz etti.
 
İtiraz dilekçesinde, İstanbul 14. İcra Müdürlüğü tarafından müvekkili  hakkında icra takibine başlandığı ve borçlunun kripto para hesabına haciz  konulduğu hatırlatılarak, Türkiye'deki kripto para borsalarının SPK mevzuatına  tabi aracı kurum ya da BDDK mevzuatına tabi banka veya finans kuruluşu olarak  adlandırılamayacağı için mevzuat yokluğundan ihbarnamenin iptalinin gerektiği öne  sürüldü.
 
Öncelikle borsa tarafından konulan blokenin gerekli önlemler alınarak  ihtiyaten kaldırılması istenen dilekçede, icra müdürlüğü tarafından gönderilen  haciz ihbarnamesinin iptaline, mahkeme aksi kanaatte ise kripto paraların,  ihbarnamenin 3. kişiye ulaşmasından mahkemenin karar verilinceye kadarki süresi  içinde kripto para için işlem gördüğü en üst değerden Türk lirasına çevrilmesine  karar verilmesi talep edildi.
 
Dilekçede ayrıca, davalının tazminata mahkum edilmesi ve mallar  üzerindeki haczin kaldırılması da istendi.
 
Türkiye'de bir ilk
 
Talebi değerlendiren İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi, 19 Nisan'da  Türkiye'deki kripto para piyasası için emsal teşkil edecek bir karar verdi.
 
Kararda, İcra İflas Kanununun (İİK) 89/1. maddesi kapsamında, alacaklı  avukatının talebiyle şikayete konu haciz ihbarnamesinin düzenlendiğinin  anlaşıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
 
 "Her ne kadar davacı, kripto paraların haczedilmeyeceğini iddia ederek  şikayetçi olmuş ise de bu tür paraların da emtia ve menkul kıymetler kapsamında  değerlendirilmesi gerektiği, bir çeşit dijital döviz veya sanal para olarak kabul  edildiği, dolayısıyla haczedilebileceği anlaşıldığından şikayetin reddine dair  karar verilmiştir."
 
  

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