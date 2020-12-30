Borcu olana müjde! Süre uzatıldı ve...
30 Aralık 2020 Çarşamba - 7:21 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 7:32
Milyonlarca kişi için güzel haber. Borcu olan vatandaşlar uzun süre yapılandırma bekledi. Borç yapılandırması ile vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlandı. Faiz ödemelerinde yüzde 90'a kadar indirim yapılıyor. Yapılandırmanın hayata geçirilmesinin ardından vatandaşlar borçlarını yapılandırabilmek için yoğun talepte bulundu. Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiren karar ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başvuru ve ilk taksit ödeme süresi bir ay uzatıldı. Bazı alacakların yeniden yapılandırılması için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.
Borcu olan milyonlarca kişi uzun süre yapılandırma haber
i beklemişti. Vatandaşları sevindiren haber geldi, Sürenin bitmesine sayılı günler kala yapılandırmadan yararlanamayan vatandaşlar için süre uzatıldı.
Bazı alacakların yeniden yapılandırılması için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete
'de yayımlandı.
Buna göre, daha önce 31 Aralık 2020 olan başvuru süresi ve ilk taksit süresi bir ay uzatıldı.