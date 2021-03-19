Borcu olana müjde! Faizler siliniyor, işte yeni kararın detayları...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Borç yapılandırması ile ilgili flaş karar. Harekete geçildi. Borç yapılandırmasından yararlanamayan vatandaşlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Bakan Pekcan güzel haberi duyurdu. Esnaf ve sanatkarlar için büyük kolaylık sağlanacak. Borçların faizleri alınmayacak. Sadece anapara ödemesi yapılacak. Ödemeler vadeli şekilde yapılabilecek. 18 ay ödeme imkanı bulunuyor.

Borç yapılandırması ile ilgili flaş adım.Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu. Faiz ödemesi yapılmayacak. Borcu olan esnaf ve sanatkarlar harekte geçildi. İşte borç yapılandırması ile ilgili detaylar... Bakan Pekcan açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar için yeni bir kolaylık getirildi." dedi.

"TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek, anapara borcuna 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir yapılandırma başlatıldı." diyen Pekcan, "Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay ötelendi." ifadesini kullandı.