Borcu olana kötü haber! Maaş ödemesi yapılmıyor

Borcu olanları yakından ilgilendiriyor. Pek çok kişi haberdar değil. Borcu olana maaş bağlanmıyor. Belli bir tutarın üzerindeki borçlar için geçerli. Emekli maaşı ile ilgili flaş detay belli oldu. Prim borcu emekli aylığı bağlanmasına engel oluyor. İşte detaylar...

Emeklilik bekleyenleri ilgilendiriyorp Prim borcu emekli aylığının bağlanmaısna engel oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanabilmesi için sigortalıların yazılı istekte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primleri dâhil, kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunlu bulunuyor.

Maaş bağlamaya engel olmayan miktarlar

Türkiye gazetesinden İsa Karakaş 'ın yazısına göre; Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılardan kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borcu olanlardan, talep tarihinden öncesine ait muaccel hâle gelmeyen prim borcu dışında talepte bulundukları tarihteki borçları, 2021 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen, muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutarlar ve tahsil edilmeyecek alacaklara ilişkin miktar ve bu miktarın altında olanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından başlayacak ve borçları ilk aylıklarından kesilerek tahsil edilecektir. Bu miktarlar 2008 ila 2016 yılları için 15 TL ve altı, 2017 yılında 16 TL ve altı, 2018 yılında ise 17 TL ve altı olarak belirlenmiştir. Söz konusu miktar, sigortalı ve hak sahiplerine bağlanacak aylık ve gelirler için geçerlidir.

Askerlik ve doğum borçlanması yapanların durumu

Askerlik ve doğum borçlanması ile diğer hizmet borçlanmaları veya aylık bağlanması talep tarihinden önce tasfiye edilen hizmetlerin ihyası ile aylığa hak kazanılması ve primlerin aylık başlangıç tarihinden sonra ödenmesi hâlinde, bu ödemenin son defa yapıldığı tarihi izleyen ay başından itibaren emeklilik aylıkları başlatılacaktır.

Hizmet çakışması bulunanların durumu

SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalılığı bulunan, ancak SGK (5510 s.) Kanunu uyarınca SSK (4/1-a) kapsamındaki sigortalılığı devam ederken işinden ayrılarak, aynı ay içerisinde emeklilik talebinde bulunan sigortalının, emeklilik talep tarihine kadar geçen sürede Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalılığı başlatılmayacak, işten ayrıldıkları tarihten farklı bir ayda tahsis talebinde bulunması hâlinde ise SSK (4/1-a) kapsamında işten ayrıldıkları tarihten bir gün sonra Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında zorunlu sigortalılığı başlatılacaktır.

Ancak, tahsis talep tarihi itibarıyla Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki hizmetlerinden dolayı prim borcu bulunanların aylıkları prim borçlarını ödedikleri tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.

Örneğin; Sigortalı şirket ortağı iken başka bir özel şirkette hizmet akdiyle çalışırken 18.8.2021 tarihinde işten ayrılarak 25.8.2021 tarihinde SSK (4/1-a) kapsamında emeklilik (yaşlılık) aylığı talebinde bulunmuş olsun. Bu sigortalıya, 18.8.2021 tarihine kadar geçen hizmetleri karşılığı prim ödeme gün sayıları dikkate alınarak emeklilik aylık bağlanacaktır.

Ancak sigortalının emeklilik talep tarihinde prim borcu bulunması ve söz konusu borcu tahsis talep tarihinden sonra ödemesi durumunda aylık, prim borcunu ödediği tarihi takip eden ay başından başlatılacaktır.