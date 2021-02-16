Borcu olana iyi haber! Yüzde 50'si siliniyor, 14 gün süre...

Vergi olan yüz binlerce kişiyi kapsıyor. Yapılandırma için başvurular ise 1 Şubat 2021’de sona ermişti. Şimdi taksit ödeme zamanı. Vergi ve prim yapılandırmasına başvurmak kadar ödemeleri zamanında yapmak da önemli. Borçta yüzde 70-80 oranında iskonto sağlayan bu hakkın yanmaması için ilk 2 taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekiyor. Aksi durumda yapılandırma bozuluyor.

14 gün süre var Vergi ve belediye borçları için ilk taksit 1 Mart’a (son gün olan 28 Şubat Pazar’a denk geldiği için) kadar yatırılacak. Yani son 14 gün. SGK borçlarının tamamı veya ilk taksiti de 31 Mart’a (dahil) kadar ödenecek. Yapılandırma kapsamında alacaklar gecikme cezası ve zammı yerine, aylık yüzde 0.35 enflasyona göre güncelleniyor. Borç, ilk taksit süresinde peşin ödenirse enflasyon farkının yüzde 90’ı siliniyor. Taksiti seçenler, ilk taksiti ödedikten sonra ikinci taksit süresinde kalan borcun tamamını ödemek isterse, enflasyon farkının yüzde 50’si siliniyor. 36 ayda tamamlanacak Taksiti seçen vatandaşlar borcunu 2’şer ay arayla 18 taksitte yani 36 ayda ödeyebilecek. Kanundan yararlanmak için ilk 2 taksitin ‘süresinde’ ödenmesi gerekiyor. İlk 2 taksitten sonra ise bir takvim yılında 2 taksit eğer süresinde ödenmezse bir şans daha verilecek. Bu ödenmeyen 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse, kanundan yararlanmaya devam edilebilecek. Örneğin, 2021 için mayıs ve temmuz aylarındaki taksitlerini ödeyemeyen kişi, Aralık 2021’in sonuna kadar bu 2 taksidi de gecikilen her ayın faizi eklenerek ödemek zorunda. Hangi dönemi kapsıyor? Vergi ve prim anapara borçlarında indirim yapılmıyor. Ancak trafik cezalarında istisna söz konusu. Trafik para cezalarının tamamı ilk taksit süresinde ödenirse, ceza aslında yüzde 25 indirim yapılıyor ve örneğin 1.000 liralık ceza 750 lira oluyor. Taksitle ödemeyi tercih edenler de ikinci taksit zamanında borcu kapatırsa, anaparada yüzde 12.5 indirim yapılıyor. 31 Ağustos 2020 ve öncesindeki borçlar yapılandırma kapsamına girecek. İhtilaflı alacaklar ise kapsama dahil edilmiyor. (Posta)