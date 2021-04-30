Borcu olan yüz binleri ilgilendiriyor! Faiz silinecek! Bugün son gün!

SGK, sokağa çıkma kısıtlaması süresinde sigorta primlerinin ve yapılandırma taksitlerinin ödenmesi hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı.
İşverenler, esnaf, genel sağlık sigortalıları, isteğe bağlı sigortalılar ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların, 2021 yılı mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme tarihi 30 Nisan 2021’dir.
7256 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu kapsamında Kuruma olan borçların 2.taksit ödemesinin son tarihi de 30 Nisan 2021’dir. Ayrıca 7143 Saylı Kanun kapsamındaki yapılandırma taksitlerinden 17.sinin de son ödeme tarihi 30 Nisan 2020 ye denk gelmektedir.
Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan başlayarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma süresinde primlerin ve yapılandırma taksitlerinin zamanında ödenebilmesi ve mağduriyetlerin yaşanmaması amacıyla, prim borcunu ve yapılandırma taksitlerini ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalılarımıza, 30 Nisan 2021 tarihinde evleri veya işyerlerine en yakın banka şubelerine giderek prim borçlarını ödeyebilmeleri için sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyet tanınmıştır.
Ayrıca prim ödemeleri ve yapılandırma taksitlerinin internet bankacılığı kanalıyla veya kredi kartıyla ödenebilmesi de mümkün bulunmaktadır.
GSS FIRSATI DEVAM EDİYOR
GSS prim borçlarından kurtulma fırsatı hâlâ devam ediyor. Daha önce gelir testine girdiği halde prim borcunu zamanında ödeyemeyenler, bugün son gün. Bu kişilerin SGK’ya ekstra bir başvuru yapmasına gerek yok. Birikmiş faiz ve ceza otomatik olarak siliniyor. Bunun için 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borcunun tamamının SGK ile anlaşmalı bankalara ödenmesi gerekiyor.
3.344 LİRA SİLİNECEK
Örneğin; 9.718 lira toplam prim borcu olan bir genel sağlık sigortalısı, 6.374 lira olan anapara borcunu 30 Nisan’a kadar öderse, bu borç için 3.344 lira olan gecikme cezası ve zammı tahsil edilmeyecek. Eğer borç bu tarihe kadar ödenmezse geçmiş dönem borçlarına ilişkin faizler yeniden canlanmış olacak.
GÜCÜ OLMAYANA BEDAVA
Maliye’nin interaktif vergi dairesine (ivd.gib.gov.tr) e-Devlet şifresi ile girildikten sonra GSS prim borçları kolaylıkla görülebiliyor. Ödemeler doğrudan bu sistem üzerinden de yapılabiliyor. Ödeme gücü olmayan, gelir testine girerek GSS primi ödeme yükümlülüğünden kurtuluyor. Gelir testinde; hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin 3’te 1’inden (bu yıl için 1.192.50 lira) az çıkarsa prim ödenmiyor. Ödeme gücü olmayanların primini devlet karşılıyor.