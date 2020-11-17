Borcu olan milyonlara müjde! Resmen duyurdular, son tarih...

Türkiye'de milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Borcu olanlara müjde geldi. Tarihler tek tek açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığı, borç yapılandırma için başvuru esaslarını duyurdu. Başvurular, Gelir İdaresi'nin internet sitesi ve e-devletten yapılabilecek. Vergi dairesine şahsen veya postayla başvuru da yapılabilecek. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Gelir idaresi Başkanlığı, pandemi nedeniyle başvuruların internetten yapılmasını önerdi.

Milyonlarca kişinin beklediği vergi ve cezalara yapılandırma getiren düzenleme ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı , borç yapılandırma için başvuru esaslarını açıkladı. Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesini öngören düzenleme Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak , çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsarken; Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB -TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek.

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında yer alıyor. Düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak. Yasa, borç yapılandırmanın yanı sıra istihdama yönelik de önemli düzenlemeleri içeriyor. Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek. 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanlar ile kayıt dışı çalışanları, iş yerlerinde fiilen yeniden çalıştıran ve buna ek ilave istihdam sağlayan işverene nakti ücret desteği verilecek.

Varlık barışı ile yurt dışından getirilecek altın ve dövizden vergi alınmayacak. Konaklama vergisinin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2022'ye ertelendi. Salgın nedeniyle cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin uzatma sayısı 3'ten 7'ye çıkarıldı.

Borç yapılandırma için esaslar ise şu şekilde; "Başvurular, Gelir İdaresi'nin internet sitesi ve e-devletten yapılabilecek. Vergi dairesine şahsen veya postayla başvuru da yapılabilecek.

Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecek."

Gelir idaresi Başkanlığı, pandemi nedeniyle başvuruların internetten yapılması önerisinde bulundu.