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Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son gün...

AA |  20 Aralık 2020 Pazar - 14:59 | Son Güncelleme : 20 12 2020 - 15:32

Borcu olan yüz binlerce vatandaş uzun süre yapılandırma haberi beklemişti. Vatandaşları sevindiren haber geldi, yapılandırmanın detayları belli oldu. Yapılandırma başvuru süreci için yavaş yavaş ise sona geliniyor. Bilindiği üzere tarihin en kapsamlı af yasası olarak da kabul edilen bu düzenlemenin başvuruları 31 Aralık'a kadar devam edecek. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) da borç yapılandırması için bir kamu spotu hazırlayarak vatandaşların süre bitmeden başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı.


Borcu olan herkes yapılandırmanın detaylarını merak ediyor. Borç yapılandırmasının kimleri kapsadığını araştıran vatandaşlar yapılandırma ile borçlarını ödemeye çalışıyor. Devletin prim, vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacakları için sunduğu yeni yapılandırma fırsatı milyonlarca vatandaşa avantajlar sağlıyor.
 
SGK, prim borçları, genel sağlık sigortası borçları ve diğer bazı  alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmeyi  sürdürüyor.
 
İnternet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden günlük  bilgilendirme yapan kurum, ayrıca vatandaşları televizyon aracılığı ile de  bilgilendirmek için kamu spotu hazırladı.
 
SGK prim ve vergi borçları, Kredi Yurtlar Kurumu borçları ile trafik  ve idari para cezalarına yapılandırma imkanını duyuran kamu spotu, Radyo ve  Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) onayının ardından tüm televizyon kanalları ile  paylaşıldı.
 
Kamu spotu ile borç yapılandırılması imkanından bütün vatandaşların  haberdar olması ve sunulan avantajlardan faydalanması hedefleniyor.
 
Yapılandırmaya son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunun vurgulandığı  kamu spotunda, borçluların faiz ve gecikme zamlarından önemli indirimler  yapılacağı bilgisine de yer veriliyor.
 
  

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GSS borç yapılandırma KYK SGK sosyal güvenlik kurumu
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