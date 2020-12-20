Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son gün...

Borcu olan yüz binlerce vatandaş uzun süre yapılandırma haberi beklemişti. Vatandaşları sevindiren haber geldi, yapılandırmanın detayları belli oldu. Yapılandırma başvuru süreci için yavaş yavaş ise sona geliniyor. Bilindiği üzere tarihin en kapsamlı af yasası olarak da kabul edilen bu düzenlemenin başvuruları 31 Aralık'a kadar devam edecek. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) da borç yapılandırması için bir kamu spotu hazırlayarak vatandaşların süre bitmeden başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Borcu olan herkes yapılandırmanın detaylarını merak ediyor. Borç yapılandırmasının kimleri kapsadığını araştıran vatandaşlar yapılandırma ile borçlarını ödemeye çalışıyor. Devletin prim, vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacakları için sunduğu yeni yapılandırma fırsatı milyonlarca vatandaşa avantajlar sağlıyor.

SGK, prim borçları, genel sağlık sigortası borçları ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor.

İnternet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden günlük bilgilendirme yapan kurum, ayrıca vatandaşları televizyon aracılığı ile de bilgilendirmek için kamu spotu hazırladı.

SGK prim ve vergi borçları, Kredi Yurtlar Kurumu borçları ile trafik ve idari para cezalarına yapılandırma imkanını duyuran kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) onayının ardından tüm televizyon kanalları ile paylaşıldı.

Kamu spotu ile borç yapılandırılması imkanından bütün vatandaşların haber dar olması ve sunulan avantajlardan faydalanması hedefleniyor.

Yapılandırmaya son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunun vurgulandığı kamu spotunda, borçluların faiz ve gecikme zamlarından önemli indirimler yapılacağı bilgisine de yer veriliyor.