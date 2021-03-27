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Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! 3 gün kaldı, yüzde 50 indirim...

27 Mart 2021 Cumartesi - 23:57 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 23:57

Borcu olan herkes için çok önemli. Geri sayım başladı. Kamuya olan borçlarda yapılandırmanın bozulmaması için 2. taksitin 31 Mart'a kadar ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmanın ilk taksitinin süresinde ödenmesi şartıyla, kalan borcun tamamının söz konusu tarihe kadar ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE oranı esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak. Peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde bu borçlarını zamanında ödemeyen ya da eksik ödeyen mükelleflere de yapılandırma hakları bozulmadan borçlarını gecikme zammıyla 31 Mart'a kadar ödemeleri için imkan tanınıyor.


Kamuya olan vergi ve idari para cezası  gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmeleri için 2.  taksit tutarlarını 31 Mart'a kadar ödemeleri önem taşıyor. Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden  yararlanılması için başvuru süresi 1 Şubat'ta, yapılandırılan borçların 1. taksit  ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre de 1 Mart'ta dolmuştu. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşların da 2. taksit  ödemelerini 31 Mart'a kadar ödemeleri gerekiyor. Söz konusu taksitin zamanında  ödenmesi, yapılandırmanın bozulmaması açısından önem taşıyor.
 
 Kanunda, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilmesi  için ilk 2 taksitin süresinde ve tam olarak yatırılması şartı bulunuyor. Bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya  eksik ödenmesi halinde de kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.
 
 Borcun tamamını 31 Mart'a kadar ödeyene peşin ödeme avantajı  sağlanacak
 
Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin  ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin  tamamının 2. taksit ödeme süresi içinde yani 31 Mart'a kadar ödenmesi halinde,  peşin ödeme avantajlarından yararlanılabilecek. Buna göre, bu tutarlara katsayı  uygulanmayacak, Yİ-ÜFE tutarı üzerinden hesaplanan tutara yüzde 50, idari para  cezalarının aslına yüzde 12,5 indirim yapılacak. Ayrıca mükelleflere, peşin ödeme seçeneğini tercih ettikleri halde,  borçlarını süresinde ödememeleri veya eksik ödenmeleri durumunda da ikinci bir  imkan sağlanıyor. Buna göre, mükelleflerin, borçlarını peşin ödeme tutarı ve  ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı  ile en geç ilk taksiti izleyen ay sonuna yani 31 Mart'a kadar ödemesi durumunda,  yapılandırma hakkı devam edecek.
 
Yapılandırılan borçları için taksitlendirme seçeneğini tercih edenler,   6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek. Buna göre, alan taksitler  takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek. Taksitle ödeme durumunda  yapılandırılmış borçlar, belirlenen katsayılar oranında artırılarak tahsil  edilecek. Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme  yapılması da mümkün olacak. Bu durumda ödenecek tutar, ilgili katsayıya göre  düzeltilecek.
 
 Borçlar uzaktan ya da vergi dairesinden ödenebiliyor
 
Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihlerine göre, Gelir İdaresi  Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka  ve kredi kartıyla ödenmesi imkanı bulunuyor. Ayrıca borçlar, banka hesabından  havale ile yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi  tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla  veya PTT şubelerinden ödenebilecek. Söz konusu borçlar, borçlunun tercihlerine göre, İnteraktif Vergi  Dairesi'nden, Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından, "www.gib.gov.tr"  adresindeki "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden 02.00-23.45 saatleri arasında  anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi,  yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek.
 
 Borçlar, vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri  aracılığıyla ya da PTT şubelerinden de yatırılabilecek.  GİB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle ödemelerin  internet sitesi üzerinden yapılmasını öneriyor ancak internet üzerinden yapılacak  ödemelerde, herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "www.gib.gov.tr"  adresi yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

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