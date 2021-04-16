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Borcu olan binlerce kişiye güzel haber! Meclis'te kabul edildi ve...

AA |  16 Nisan 2021 Cuma - 9:47 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 10:04

Borcu olan binlerce kişi için flaş karar! Kredi ve SGK prim borçları yapılandırılacak. Borçlarını yapılandıranlar iş yerleri sigorta prim desteğinden yararlanacak. Düzenlemeye göre; Buna göre, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak. Ayrıca halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor. Aynı sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinde 2021 Mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonundan karşılanacak.


Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin  ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel  Kurulu'nda kabul edildi. 
 
Kanunla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişikliğe  gidiliyor. Bu Kanun'a tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına, muhafazası tehlikeli  veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulüyle satış imkanı tanınıyor.
 
Menkul mallar, elektronik ortamda veya tahsil dairelerinin satış  mahallinde açık artırma ve peşin parayla satılabilecek. Bozulma, çürüme ve  benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir  değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar ile muhafazası tehlikeli veya  masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili  borsada satılabilecek.
 
 
Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin yüzde 5'i  nispetinde para teminat olarak alınacak. Alacaklı amme idareleri, menkul malın  türü veya değeriyle satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri  belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkili olacak.
 
Kanunla, artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan  vazgeçen kişilerden, yıllık yüzde 5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında  faiz alınacak. Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin  tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılacak ve en çok artırana ihale  olunacak. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki  fark ve diğer zararlar ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz  veya ikinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde  birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve birinci ihale bedeli üzerinden  hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet  kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil edilecek. Ayrıca  o mal için idarece yapılan her tür masraf alınarak mal kendisine terk olunacak.  Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun  borçlu sıfatı devam edecek.
 
Birinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihalenin yapılamaması veya  birinci artırmada kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi ya da  verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi üzerine ikinci artırma  yapılacak.
 
 
İkinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan  vazgeçmesi veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi halinde, bu  kimseden ikinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve ikinci ihale bedeli üzerinden  hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca teminattan mahsubu yapıldıktan  sonra bakiyesi tahsil edilecek. Ayrıca o mal için idarece yapılan her nevi  masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunacak. Mal bedeli ihale yapılan  şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam edecek.
 
Farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas  alınacak
 
Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca fiziki ortamın yanı sıra  elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek. Satış komisyonunun oluşumu  alacaklı amme idarelerince belirlenecek. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını  belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.
 
İhale bedelinin tamamını ödemediği için ihalenin feshine sebep olan  kimse, teklif ettiği bedelle bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan, diğer  zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumlu  olacak. Bu tutar, teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince  tahsil edilecek.
 
Bir malı almaktan vazgeçtiği için mesuliyeti bulunan kişilerden alınan  teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı irat  kaydedilecek.
 
 
Düzenlemeyle söz konusu Kanun'a "Menkul ve gayrimenkul malların  elektronik ortamda satışı" başlıklı madde ekleniyor. Buna göre, menkul ve  gayrimenkul mallar kanun hükümlerine göre elektronik ortamda açık artırmayla  satılabilecek. Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif  verme yoluyla yapılacak. Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için  her halükarda satış ilan edilecek. Satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan  ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması  halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas alınacak. Elektronik ortamda satışa  sunulan mala ilişkin artırma sonucu izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan  edilecek. Elektronik ortamda satılamayan menkul mallar pazarlık usulüyle fiziki  veya elektronik ortamda satılabilecek.
 
Artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım  bedelini, teklif verme sürelerini, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu  belirten ilanda yer alacak hususlarla elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin  diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.
 
Kabul edilen önergelerle, ücretsiz izin desteği ve sigorta prim  desteğinden yararlanacak sektörlerin kapsamı genişletildi.
 
 
Buna göre, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren iş  yerlerinin yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme  kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence  parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin  işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet  gösteren iş yerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz  izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden  faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz  izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak. Ayrıca halihazırda  nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor. Aynı sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinde 2021 Mart ayına ait  muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılar için 2021 yılı  Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden  hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin  Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle  İşsizlik Fonundan karşılanacak.
 
İş yeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal  süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi, mahkeme  kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişilerin sigortalı  olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının  tespit edilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara  ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu destekten  yararlanılamayacak.
 
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara  ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve  taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu  taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece uygulamadan  yararlandırılacak. Düzenleme kapsamında prim desteğinden yersiz yararlanıldığının  tespiti halinde, yararlanılan prim desteği tutarı işverenden gecikme cezası ve  gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.
 
 
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, tütün ürünleri,  alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyve suları gibi ürünlerin yer  aldığı III sayılı cetveldeki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinasyon  suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi  işletmelere verildiği anda vergilendirilecek.
 
Tarımsal kredi borçları yapılandırılacak
 
Kanunla, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş  göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem,  12 aya çıkarılıyor.
 
İş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180  günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık  halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki  günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecek.
 
Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde  yararlanılmayan dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve  indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve  indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.
 
Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için  yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak. Bu  madde, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden  başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel  hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan  hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde  yürürlüğe girecek.
 
 
Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve  alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde  verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil  edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezine emaneten devredilecek.
 
Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilen sermaye piyasası araçlarından  doğan bedelsiz pay iktisabı ve kar payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği  hakları, bunların Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından hak sahiplerine iadesine  kadar donacak.
 
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar  hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçları, yapılandırılacak.
 
Öte yandan, hükümlülerin elektronik yöntemlerle de mektup alıp  gönderebilmesi ve ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin ziyaretçileriyle  yaptığı kapalı görüşlere ilişkin düzenlemeleri içeren iki madde, metinden  çıkarıldı.
 
TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin kabul edilmesinin ardından,  birleşimi, 20 Nisan Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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