Borçluya yeni yasal düzenleme geliyor! İcra, iflas ve konkordato...

Hükümetten önemli adım... Adalet Bakanlığı taslak bir metin üzerinde çalışıyor. Bakanlık TBMM’ye yeni düzenleme ile geliyor. Hükümet, icra, iflas ve konkordatoya ilişkin yasal uygulamaları revize etme kararı aldı. İflas aşamasına gelen bazı kurumların parçalanarak satılmasının ekonomik değer kaybına neden olduğu belirlenirken, şirketlerin bir bütün olarak satılmasına öncelik verilmesine olanak getiriliyor. Ayrıca, borçlunun da bu süreçte bazı hakları olacak.

Bayramdan sonra gözler TBMM 'de olacak. Hükümet, icra, iflas ve konkordatoya ilişkin yasal uygulamaları revize etme kararı aldı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı taslak üzerinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

İcra, iflas ve konkordatoya ilişkin yasal uygulamalarla ilgili düzenlemenin bayramdan sonra TBMM’ye sunulması planlanıyor. Taslağa göre bir bütün olarak satılması halinde daha yüksek gelir sağlayacak şirketler ayrılmayacak, birlikte satışı yapılacak. İflas idare memurlarının eğitim almaları zorunlu hale gelirken, bir iflas memurunun eşzamanlı olarak en çok 5 dosyaya bakmasına izin verilecek. Uygun görülmesi halinde borçluyu zorlayacak sözleşmelerin feshi yapılacak, borçlu şirket sahibinin yetkileri kısıtlanacak. İşte taslak çalışmasının öne çıkan maddeleri:

DÜZENLEMEDE YER ALAN BAZI MADDELER

TOPLU SATIŞ

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan şirketler ayrılmayacak. Bu tür işletmeler bir bütün olarak satılacak. Satışlarda işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı göz önünde bulundurulacak. Ancak, bir bütün olarak satış gerçekleşmezse, mal ve haklar ayrı ayrı satılabilecek.

KALİTELİ İCRACI

Taslağa göre, iflas idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları listesinden seçilecek. Bu şekilde seçilen iflas idare memurlarından birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunlu hale getirilecek. Bu kişiler, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurumlardan alınacak eğitimleri tamamlamak zorunda olacak.

DOSYA SINIRI

Bir iflas idare memuru, eşzamanlı olarak beşten fazla dosyada görev alamayacak. İflas idare memurlarının nitelikleri, denetimi, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar ayrıca belirlenecek. Buna ilişkin hükümler, Adalet Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

SÖZLEŞMELERE FESİH HAKKI

Konkordatonun başarıya ulaşabilmesi için, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için gerekli olan sözleşmelerin devamına olanak sağlanacak. Ancak, borçlu için aşırı külfet getiren sözleşmelerin ise komiserin uygun görüşü ve mahkemenin izniyle borçlu lehine olarak feshedilebilmesine imkân tanınacak.

REHİNLİ MAL

Konkordato sürecinde, borçluya ait rehinli malın, kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilmesi mümkün olacak. Böylece rehinli alacaklının borcunun ödenmesi ve bakiye paranın konkordato havuzuna alınması sağlanacak.

BORÇLU NELER YAPAMAYACAK?

Ayrıca, borçlu olan şirket sahipleri, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak, ivazsız tasarruflarda bulunamayacak, işletmeye ait hiçbir taşınmazı devredemeyecek. Yapılan işlemler geçersiz sayılacak. Mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin görüşü ile alacaklılar kurulunun muvafakatini almak zorunda olacak.