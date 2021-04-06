ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Ekonomi » Borçlar yapılandırılacak! 3 ay içerisinde...

Borçlar yapılandırılacak! 3 ay içerisinde...

Borçlar yapılandırılacak! 3 ay içerisinde... Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Borç yapılandırması ile ilgili yeni gelişme. 3 ay içerisinde başvuru yapılması gerekiyor.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.