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Borçlar siliniyor! Vergi, prim, trafik cezası, esnafa sicil affı... Detaylar belli oldu!
Borcu olan yüz binlere güzel haber... Borçlar siliniyor. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırma kapsamına alınıyor. Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Peşin ödemeyi tercih eden borçlulara hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılırken, isteyene 6, 9, 12 ve 18 taksit şeklinde ve 2'şer ayda bir ödemeli seçecek sunulacak. İlk taksit ödemeleri, Eylül ayı sonuna kadar yapılacak. İşte tüm detaylar...
Vergi, prim, trafik cezası gibi kamuya olan borçlara yeni yapılandırma imkanı için yasa teklifi verildi. İş dünyası ve vergi mükelleflerinin beklediği borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesini kapsayan kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.