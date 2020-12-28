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Borçlar siliniyor! Duyan oraya akın etti
Borcu olan oraya akın etti. Kapıda kuyruk oluştu. Borçlular için son tarih 31 Aralık. Antalya’da sigortalı ve işverenlerin borçlarına ilişkin 7256 sayılı kanun ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar getirilen ödeme kolaylığı, SGK İl Müdürlüğünde yoğunluğa neden oldu. HES kodu sorgulanıp ateşleri ölçülerek içeriye alınan vatandaşlar, hizmet binasında borcunu yapılandırmak için sıraya girdi.
7256 sayılı kanun ile sigortalı, işveren, BAĞ-KUR’lu ve idari para cezası bulunanların borçlarına yönelik, yapılandırmaya gidildi.