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Borcu olana güzel haber! Siliniyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Süre uzatıldı
Borcu olan milyonlarca kişiye güzel haber. Süre uzatıldı. Trafik cezaları, vergi cezaları, idari para cezaları, SGK prim borcu, GSS, işsizlik sigortası primleri hepsini kapsıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek olan başvuru ve ödemeye ilişkin karar 1 ay süreyle uzatıldı.Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılıyor.
Borçlarla ilgili son dakika gelişmesi! Bazı kamu alacaklarının yapılandırmasını düzenleyen 7326 sayılı kanunda, 31 Ağustos 2021 olan son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 1 ay uzatıldı.