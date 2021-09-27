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Borçlar siliniyor! Ceza, prim, öğrenim kredisi...
E-devlet üzerinden yapılıyor. Borcu olan milyonlarca vatandaşı kapsıyor... Hepsi siliniyor. Vergi, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, öğrenim kredisi, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezası gibi kamuya olan borçların yapılandırılması için tanınan sürede son günlere girildi. Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül mesai bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvurması gerekiyor. Ödemeler, kredi veya banka kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.